Рогов Тихон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогов Тихон Степанович

Рогов Тихон Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рогов Тихон Степанович
Фамилия
Рогов
Имя
Тихон
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Обжерихинская волость, Шихово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 148.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close