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Роганов Петр Логинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Роганов Петр Логинович
Фамилия
Роганов
Имя
Петр
Отчество
Логинович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Обжерихинская волость, Истомиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.

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