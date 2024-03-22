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Разумов Владимир Михеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Разумов Владимир Михеевич
Фамилия
Разумов
Имя
Владимир
Отчество
Михеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Дьяконовская волость, Матвеевская
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.

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