Розов Иван Федорович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Розов Иван Федорович
- Фамилия
- Розов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Мордвиновская волость, Латышиха
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1915
07.02.1945
Неизвестно
Неизвестно
19.08.1912
2001
23.12.1917
Неизвестно