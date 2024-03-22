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Розов Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Розов Иван Федорович
Фамилия
Розов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Мордвиновская волость, Латышиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1915
07.02.1945
Неизвестно
Неизвестно
19.08.1912
2001
23.12.1917
Неизвестно
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