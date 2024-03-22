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Рыбаков Максим Зотеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рыбаков Максим Зотеевич
Фамилия
Рыбаков
Имя
Максим
Отчество
Зотеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Мордвиновская волость, Плохово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.

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