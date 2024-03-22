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Петропавловский Алексей Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Петропавловский Алексей Иоаннович
Фамилия
Петропавловский
Имя
Алексей
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Троицкой ц. с.Воронцово
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Горбунихинская волость, Воронцово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.

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