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Победимский Владимир Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Победимский Владимир Егорович
Фамилия
Победимский
Имя
Владимир
Отчество
Егорович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Предтеченской ц. с.Ячмени
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Горбунихинская волость, Ячмень
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.

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