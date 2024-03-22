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Перепелкин Иоанн Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Перепелкин Иоанн Петрович
Фамилия
Перепелкин
Имя
Иоанн
Отчество
Петрович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Ильинской ц. с.Родники
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Родниковская волость, Родники
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.

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