Панов Василий Иоаннович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Панов Василий Иоаннович
- Фамилия
- Панов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иоаннович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник Успенской ц. с.Пархачева
- Адрес
- Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Парская волость, Пархачево
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.
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