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Панов Василий Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Панов Василий Иоаннович
Фамилия
Панов
Имя
Василий
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Успенской ц. с.Пархачева
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Парская волость, Пархачево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.

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