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Перовский Иоанн Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Перовский Иоанн Васильевич
Фамилия
Перовский
Имя
Иоанн
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Николаевской ц. с.Болотнова
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Болотновская волость, Болотново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
15.03.1881 ст.
Неизвестно
Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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