Парийский Иоанн Васильевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Парийский Иоанн Васильевич
- Фамилия
- Парийский
- Имя
- Иоанн
- Отчество
- Васильевич
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник Тихвинской ц. с.Мачева Пустынь
- Адрес
- Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Мордвиновская волость, Мачева Пустынь
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 147.
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