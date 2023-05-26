Медведев Иван Сергеевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Медведев Иван Сергеевич
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Сергеевич
- Сословие
- мещане
- Занятие
- при д.Мордаково Ново-Воскресенская волость Юрьевецкого у. Костромской губ.
- Адрес
- Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Лухская волость, Лух
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 122.
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