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Маклаков Федор Григорьевчи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Маклаков Федор Григорьевчи
Фамилия
Маклаков
Имя
Федор
Отчество
Григорьевчи
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Семеновская волость, Выползово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 120.

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