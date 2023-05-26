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Мачуров Иван Афанасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мачуров Иван Афанасьевич
Фамилия
Мачуров
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Сословие
мещане
Занятие
прожив. в д.Башево Семеновская волость Юрьевецкого у. Костромской губ.
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Лухская волость, Лух
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 120.

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