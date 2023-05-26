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Морокин Петр Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морокин Петр Андреевич
Фамилия
Морокин
Имя
Петр
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Семеновская волость, Починок Петрово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 120.

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