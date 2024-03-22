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Морозов Василий Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Василий Кузьмич
Фамилия
Морозов
Имя
Василий
Отчество
Кузьмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Родниковская волость, Кутилово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 119.

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