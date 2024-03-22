Михалев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалев Алексей Михайлович

Михалев Алексей Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Михалев Алексей Михайлович
Фамилия
Михалев
Имя
Алексей
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Родниковская волость, Малышево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 119.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close