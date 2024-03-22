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Макаров Семен Лукоянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Макаров Семен Лукоянович
Фамилия
Макаров
Имя
Семен
Отчество
Лукоянович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Родниковская волость, Малышево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 119.

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