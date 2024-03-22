Макаров Михаил Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Михаил Абрамович

Макаров Михаил Абрамович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Макаров Михаил Абрамович
Фамилия
Макаров
Имя
Михаил
Отчество
Абрамович
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Воскресенская волость, Крайчиково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 119.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close