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Моторин Егор Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Моторин Егор Николаевич
Фамилия
Моторин
Имя
Егор
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Воскресенская волость, Дмитриково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 119.

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