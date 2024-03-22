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Мучкин Иван Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мучкин Иван Яковлевич
Фамилия
Мучкин
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Воскресенская волость, Шумовская
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 119.

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