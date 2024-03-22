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Ипполитов Михаил Ипполитович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ипполитов Михаил Ипполитович
Фамилия
Ипполитов
Имя
Михаил
Отчество
Ипполитович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Вичугская волость, Артюшино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 91.

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