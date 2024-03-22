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Гареев Дмитрий Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гареев Дмитрий Николаевич
Фамилия
Гареев
Имя
Дмитрий
Отчество
Николаевич
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Шевалдовская волость, Суворово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 58.

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