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Горшечников Ксенофонт Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горшечников Ксенофонт Степанович
Фамилия
Горшечников
Имя
Ксенофонт
Отчество
Степанович
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Ивашевская волость, Жидово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 55.

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