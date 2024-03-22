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Гуляков Макар Аверьянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гуляков Макар Аверьянович
Фамилия
Гуляков
Имя
Макар
Отчество
Аверьянович
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Жирятинская волость, Борутиха
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 52.

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