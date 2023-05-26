Попов Петр Владимирович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Попов Петр Владимирович
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Владимирович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник, законоучитель церковно-приходской школы
- Адрес
- Костромская губерния, Кинешемский уезд
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 72.
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