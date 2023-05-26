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Потехин Вячеслав Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Потехин Вячеслав Алексеевич
Фамилия
Потехин
Имя
Вячеслав
Отчество
Алексеевич
Занятие
врач при Томском училище
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 71.

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