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Пигута Болеслав Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пигута Болеслав Павлович
Фамилия
Пигута
Имя
Болеслав
Отчество
Павлович
Занятие
земский врач
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 71.

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