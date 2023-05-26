Петров Иван Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Иван Прокофьевич

Петров Иван Прокофьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Петров Иван Прокофьевич
Фамилия
Петров
Имя
Иван
Отчество
Прокофьевич
Занятие
земский служащий
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 71.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.