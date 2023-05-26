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Перебаскин Александр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Перебаскин Александр Алексеевич
Фамилия
Перебаскин
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Сословие
духовенство
Занятие
псаломщик, занимает отдельную квартиру на свое имя
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 71.

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