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Орлинский Алексей Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Орлинский Алексей Павлович
Фамилия
Орлинский
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Занятие
судебный пристав
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 65.

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