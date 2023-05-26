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Нечаев Ксенофонт Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Нечаев Ксенофонт Федорович
Фамилия
Нечаев
Имя
Ксенофонт
Отчество
Федорович
Занятие
преподаватель церковно-учительской школы
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

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