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Немицкий Константин Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Немицкий Константин Васильевич
Фамилия
Немицкий
Имя
Константин
Отчество
Васильевич
Занятие
директор реального училища
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

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