Новиков Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Иван Семенович

Новиков Иван Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новиков Иван Семенович
Фамилия
Новиков
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Занятие
судебный пристав
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 63.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.