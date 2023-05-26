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Митькин Василий Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Митькин Василий Федорович
Фамилия
Митькин
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Занятие
подлесничий уд. окр.
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 60.

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