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Маклашин Иван Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Маклашин Иван Алексеевич
Фамилия
Маклашин
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Занятие
учитель городского училища
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 60.

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