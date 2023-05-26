Малков Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалков Федор Васильевич

Малков Федор Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малков Федор Васильевич
Фамилия
Малков
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 59.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.