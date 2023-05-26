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Мудрецов Александр Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мудрецов Александр Васильевич
Фамилия
Мудрецов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 57.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.08.1881 ст.
04.01.1953
Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд

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