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Лапшангский Василий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лапшангский Василий Васильевич
Фамилия
Лапшангский
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник, законоучитель церковно-приходской школы
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 52.

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