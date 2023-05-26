Лебединский Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебединский Петр Васильевич

Лебединский Петр Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебединский Петр Васильевич
Фамилия
Лебединский
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Занятие
городовой врач
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 52.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.