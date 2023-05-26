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Крутиков Павел Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крутиков Павел Ефимович
Фамилия
Крутиков
Имя
Павел
Отчество
Ефимович
Занятие
смотритель духовного училища
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 48.

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