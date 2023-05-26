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Калинников Михаил Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Калинников Михаил Иванович
Фамилия
Калинников
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Занятие
сборщик по казенной винной лавке
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 47.

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