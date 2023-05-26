Кантов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКантов Леонид Иванович

Кантов Леонид Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кантов Леонид Иванович
Фамилия
Кантов
Имя
Леонид
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
псаломщик, занимает отдельную квартиру на свое имя
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 47.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.