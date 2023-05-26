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Кандидов Николай Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кандидов Николай Васильевич
Фамилия
Кандидов
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
псаломщик, занимает отдельную квартиру на свое имя
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 47.

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