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Конев Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Конев Иван Федорович
Фамилия
Конев
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 47.

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