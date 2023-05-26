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Загаринский Александр Всеволодович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Загаринский Александр Всеволодович
Фамилия
Загаринский
Имя
Александр
Отчество
Всеволодович
Занятие
помощник начальника участка пути ЖД
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 30.

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