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Евгенов Николай Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Евгенов Николай Николаевич
Фамилия
Евгенов
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Занятие
законоучитель начального училища
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 27.

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