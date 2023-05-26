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Ефимьев Александр Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ефимьев Александр Николаевич
Фамилия
Ефимьев
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Занятие
городской судья г.Кинешмы
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 27.

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