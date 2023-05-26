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Дружинин Василий Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дружинин Василий Павлович
Фамилия
Дружинин
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Занятие
секретарь уездного съезда
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 25.

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