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Виноградов Михаил Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Михаил Петрович
Фамилия
Виноградов
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Занятие
начальник сух. дист.
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

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